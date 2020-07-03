Летняя оздоровительная кампания в Псковской области начнется 15 июля, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

По словам Михаила Ведерникова, разработан алгоритм, по которому могут открыться детские санатории и лагеря. Михаил Ведерников отметил, что на на организацию работы, продажу путёвок и подготовку медицинских справок нужно время. Поэтому нет необходимости требовать тесты на коронавирус у жителей региона

«А у тех, кто приезжает из других регионов, целесообразно, чтобы была справка, сделанная не более чем 72 часа назад», - отметил он.