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Общество

Общепит, бассейны и солярии в Псковской области пока не возобновят работу

3 июля 2020 года, 14:25

«О полноценном возобновлении работы общепита, аттракционов, бассейнов и соляриев говорить рано», - сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

По его словам, необходимо обсудить несколько корректировок, которые касаются ранее принятых решений, поскольку эпидемия ещё не позади. «В США губернаторы, которые ослабили ограничительные меры, вынуждены возвращаться к ранее принятым мерам. Не хотелось бы, чтобы в Псковской области пошли по такому сценарию», - отметил глава региона.

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