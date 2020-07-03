Общепит, бассейны и солярии в Псковской области пока не возобновят работу

«О полноценном возобновлении работы общепита, аттракционов, бассейнов и соляриев говорить рано», - сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

По его словам, необходимо обсудить несколько корректировок, которые касаются ранее принятых решений, поскольку эпидемия ещё не позади. «В США губернаторы, которые ослабили ограничительные меры, вынуждены возвращаться к ранее принятым мерам. Не хотелось бы, чтобы в Псковской области пошли по такому сценарию», - отметил глава региона.