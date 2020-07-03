Льготы по транспортному налогу планируют распространить на многодетные семьи

На автомобили многодетных семей предложили распространить льготы по транспортному налогу. Как сообщили в Псковском областном Собрании депутатов, с такой инициативой выступил губернатор Псковской области Михаил Ведерников

Законопроект, разработанный комитетом по экономическому развитию и инвестиционной политике, предполагает расширение перечня льготируемых транспортных средств за счёт повышения предельных параметров мощности: для участников Великой Отечественной войны – со 100 до 150 лошадиных сил, для малообеспеченных многодетных семей – со 150 до 200 лошадиных сил (для легковых и грузовых автомобилей).

В пояснительной записке уточняется, что многодетные семьи для перевозки детей используют автотранспорт с большим количеством посадочных мест, при этом часто речь идёт об автомобилях устаревших моделей, но в силу мощности имеющих высокий транспортный налог.

По итогам 2018 года налоговыми льготами пользовалась 401 малообеспеченная многодетная семья. При изменении параметров мощности соцподдержкой смогут воспользоваться ещё 598 человек. Объёмы налоговых льгот по данной категории, по прогнозам разработчиков, не превысят 5,1 млн рублей.

Как отмечают авторы инициативы, увеличение мощности льготируемых транспортных средств позволит повысить уровень жизни данной категории граждан и будет способствовать улучшению демографической ситуации в Псковской области.

Для участников Великой Отечественной войны мощность попадающих под льготу транспортных средств может быть изменена со 100 до 150 лошадиных сил – мера социальной поддержки предложена в связи с празднованием 75-летия Победы.

Учитывая, что в настоящее время в регионе проживает всего 431 участник Великой Отечественной войны, из которых действующей льготой пользуются всего 12 налогоплательщиков, существенного роста объёмов налоговых льгот по этой категории не ожидается.

Проект закона «О внесении изменений в статью 1 Закона Псковской области «О налоговых льготах на 2020 год» направлен для предварительного изучения в комитет по бюджету, финансам и налоговой политике.