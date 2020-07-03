В Псковской области заработал новый Инвестиционный портал региона

На главной странице сайта представлены ключевые разделы, где потенциальный инвестор может получить самую важную и необходимую информацию об инвестиционных возможностях Псковской области, об инвестиционных проектах, мерах поддержки и приоритетных отраслях экономики региона.

«В процессе разработки и информационного наполнения Инвестиционного портала команда Агентства ставила перед собой главную задачу – создать качественный, информативный и максимально удобный интернет-ресурс для потенциального инвестора и любого другого пользователя, кто хочет обратить внимание на наш регион или просто решил совершить ознакомительный визит на страницу Инвестиционного портала Псковской области, - отметила руководитель Агентства инвестиционного развития Лариса Семашко. - Надеемся, что Инвестиционный портал будет отличным помощником для инициаторов будущих инвестиционных проектов».



Один из самых важных разделов портала посвящен мерам поддержки, которые сегодня действуют в Псковской области. Главным достоинством и удобством этого раздела, является разделение мер поддержки по различным направлениям экономики, где к каждой сфере приложен справочник-гид для более комфортного восприятия информации.

Среди ключевых мер поддержки потенциальным инвесторам предлагается к вниманию раздел о Региональном Фонде развития промышленности (РФРП). РФРП предлагает инициаторам инвестиционных проектов в сфере промышленности получить льготное финансирование от 1 до 5% по программам «Проекты развития» и «Комплектующие изделия». РФРП со своей стороны окажет всестороннее содействие в консультирование и помощи в оформлении заявки на получение льготного финансирования. Средства на предоставление льготы идут из федерального и регионального бюджетов.