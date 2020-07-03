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Происшествия

В Стругокрасненском районе пресекли деятельность подпольной лаборатории по изготовлению синтетического кокаина

3 июля 2020 года, 11:47

Псковские полицейские вместе с коллегами из Испании пресекли деятельность подпольной нарколаборатории в Стругокрасненском районе. Как сообщает mvdmedia.ru, 60-летний отец и его 37-летний сын наладили изготовление синтетического кокаина. Полицейские при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» УМВД России по Псковской области задержали обоих мужчин и провели обыск домовладения.

В ходе обыска было изъято два предмета, похожих на огнестрельное оружие, и боеприпасы. Также обнаружено специализированное лабораторное оборудование, значительное количество прекурсоров и исходных компонентов, которые используются на разных стадиях изготовления наркотика, продукты промежуточных реакций, в том числе, взрывоопасные, легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества. Также было изъято порошкообразное вещество белого цвета. Экспертиза установила, что оно содержит кокаин.

«Возможности лаборатории в случае выхода ее на полную мощность позволили бы синтезировать более 20 килограммов наркотика в неделю. При этом подозреваемые использовали методики синтезирования кокаина основанные на запатентованном в СССР в 1936 году способе получения эфиров тропинонкарбоновой кислоты», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК РФ.

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