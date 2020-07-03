По периметру кампуса ПсковГУ установят прозрачный забор

По периметру нового кампуса ПсковГУ установят полутораметровый забор из прозрачного материала, сообщает Псковское агентства информации.

С визитом на объекте побывал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Подрядчик сообщил главе региона, что внутреннее и внешнее благоустройство на объекте к будет завершено 1 сентября. «Всё идет по графику. Сложности есть, но мы справляемся», - доложил он.

У здания кампуса также высадят сосны. Благоустройство территории кампуса, включая ландшафтное, планируется завершить до 23 июля.

Михаил Ведерников отметил, что после завершения работ новый кампус ПсковГУ оценит министр и, возможно, на дальнейшее оснащение поступят средства из федерального бюджета.