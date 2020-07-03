Выпускники Псковской области приступили к сдаче ЕГЭ. Как сообщает Псковское агентство информации, всего в регионе выпускные экзамены сдают более 2 тысяч выпускников нынешнего года и прошлых лет.

Пункты проведения ЕГЭ в Пскове остаются неизменными: МБОУ «Лицей № 4 «Многопрофильный», МАОУ «Гуманитарный лицей», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 имени Героя Советского Союза генерала армии В. Ф. Маргелова», МБОУ «Естественно-математический лицей № 20», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23 с углубленным изучением английского языка», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 имени Л. И. Малякова», МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1».

Количество аудиторий для проведения экзамена было увеличено для того, чтобы избежать скопления людей. В аудиториях будет находиться не более 9 человек.