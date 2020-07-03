Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Образование

Выпускники Псковской области приступили к сдаче ЕГЭ

3 июля 2020 года, 10:27

Выпускники Псковской области приступили к сдаче ЕГЭ. Как сообщает Псковское агентство информации, всего в регионе выпускные экзамены сдают более 2 тысяч выпускников нынешнего года и прошлых лет.

Пункты проведения ЕГЭ в Пскове остаются неизменными: МБОУ «Лицей № 4 «Многопрофильный», МАОУ «Гуманитарный лицей», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 имени Героя Советского Союза генерала армии В. Ф. Маргелова», МБОУ «Естественно-математический лицей № 20», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23 с углубленным изучением английского языка», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 имени Л. И. Малякова», МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1».

Количество аудиторий для проведения экзамена было увеличено для того, чтобы избежать скопления людей. В аудиториях будет находиться не более 9 человек.

ПОДРОБНОСТИ

Расписание ЕГЭ в 2020 году выглядит так:

3 июля — география, литература, информатика;

6 и 7 июля — русский язык;

10 июля — профильная математика;

13 июля — история, физика;

16 июля — обществознание, химия;

20 июля — биология, письменная часть иностранных языков;

22 и 23 июля — устная часть иностранных языков.

24 июля — резервная дата для экзамена по всем предметам, кроме русского языка, 25 июля — по всем предметам.

Во вторую волну экзамены можно будет сдать 3 августа — географию, литературу, информатику, устную часть иностранного языка, биологию, историю, 5 августа — русский язык, 7 августа — обществознание, химию, физику, профильную математику, письменный иностранный язык. Резервный срок для тех, у кого совпали даты проведения двух экзаменов, — 8 августа, можно будет сдать любой предмет.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

По периметру кампуса ПсковГУ установят прозрачный забор
На оперштабе по борьбе с COVID-19 планируется обсудить снятие еще части ограничений
Ночью в Пскове женщина на «Тойоте» сбила пешехода
За минувшие сутки в Псковской области зарегистрировано 34 новых случая заболевания коронавирусом
Известные музыканты провели мастер-классы для псковских детей
Строительство первого пассажирского порта в деревне Толбица вышло на финишную прямую
19 млн рублей получит Невельский район на ремонт дорог
Строительство новой инфекционной больницы в Пскове ведется в три смены
Площадка для сдачи ГТО появится в Невеле

Комментарии

Авторизация
No comments
Миллионы на детей

Общество / Соцзащита
3 июля 09:14

Миллионы на детей

Псковские семьи начали получать выплаты на дошколят
Большие планы

Общество / Образование
2 июля 13:25

Большие планы

Как за четыре года построить двенадцать новых школ

В тренде

Общество
2 июля 10:56

В тренде

Все псковские школы уже в скором времени получат доступ в Сеть