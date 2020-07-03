На оперштабе по борьбе с COVID-19 планируется обсудить снятие еще части ограничений

На оперативном штабе по борьбе с коронавирусом планируется снять еще часть ограничительных мер. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Глава региона привел данные статистики по коронавирусу : «+34 новых случая при почти тысяче сделанных тестов. Обращаю внимание, что число выздоровевших (+45) снова превысило количество заразившихся. Среди активных очагов только +2 случая в Морино».

«В регионе сохраняется положительная тенденция, поэтому сегодня на оперштабе обсудим ещё несколько аккуратных и взвешенных шагов по снятию противовирусных ограничений», - отметил он.