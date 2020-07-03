За минувшие сутки в Псковской области зарегистрировано 34 новых случая заболевания коронавирусом. При этом, выздоровело 45 пациентов. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «COVID. Псковская область».

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом — 2969, всего выздоровело – 1110. Скончались от коронавирусной инфекции 23 человека. На данный момент проведено 46779 исследований.

Статистика заболеваемости по районам следующая: Псков – 886, Великие Луки – 590, Бежаницкий район — 16, Великолукский район – 162, Гдовский район – 63, Дедовичский район – 39, Дновский район — 94, Красногородский район – 8, Куньинский район –26, Локнянский район — 8, Невельский район — 106, Новоржевский район – 19, Новосокольнический район — 57, Опочецкий район – 36, Островский район – 223, Палкинский район — 30, Печорский район – 38, Плюсский район – 87, Порховский район — 132, Псковский район – 244, Пустошкинский район – 6, Пушкиногорский район — 8, Пыталовский район – 14, Себежский район – 21, Струго-Красненский район – 40, Усвятский район — 16.