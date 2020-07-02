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Культура

Известные музыканты провели мастер-классы для псковских детей

2 июля 2020 года, 19:41

Известные музыканты провели мастер-классы для псковских детей. Они прошли в рамках Восьмого Псковского открытого (международного) конкурса им. М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова на платформе Zoom, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

Музыканты и педагоги давали ребятам советы, обсуждали их конкурсное выступления, объясняли некоторые технические моменты при записи конкурсных видео.

Все музыканты – мастера своего дела. К примеру, в номинации «Фортепиано» ведущими мастер-классов выступили профессор Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки, кандидат искусствоведения, лауреат Международных и Всероссийских конкурсов Ольга Гринес, доцент кафедры специального фортепиано Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. Глазунова, лауреат международных конкурсов Алексей Токунов и Заслуженный деятель искусств РФ, профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, кандидат искусствоведения Игорь Лебедев.

Записи мастер-классов можно посмотреть на YouTube-канале Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова.

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