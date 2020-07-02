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Общество / Экология

Строительство первого пассажирского порта в деревне Толбица вышло на финишную прямую

2 июля 2020 года, 19:20

Строительство первого пассажирского порта в деревне Толбица вышло на финишную прямую. Представители региональных партнерских организаций, участвующих в реализации проекта «Общее Чудское озеро — 2», провели выездное совещание, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

Строительство первого пассажирского порта в деревне Толбица вышло на финишную прямую
Причал почти готов
Фото предоставлено пресс-службой администрации Псковской области

В конце прошлого года началось строительство первого пассажирского порта в деревне Толбица Псковского района. Он должен связать большую землю с Талабскими островами. Сейчас работы по его строительству причальной конструкции завершены. Осталось заасфальтировать площадку и решит вопрос с освещением.

Напомним, что данный проект является вторым этапом сотрудничества регионов вокруг Псковско-Чудского водоема. Первый проект был реализован в рамках предыдущей ППС «Эстония — Латвия — Россия» 2007 — 2013 годов.

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