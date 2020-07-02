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Транспорт / Инфраструктура

19 млн рублей получит Невельский район на ремонт дорог

2 июля 2020 года, 19:02

В этом году на ремонт дорог Невельский район получит 19 млн рублей. Эти средства будет выделены их областного бюджета, сообщил в прямом эфире ПАИ-live глава Невельского района Олег Майоров.

Он рассказал, что район сумел сэкономить 4 млн рублей на конкурсных процедурах, образовавшиеся средства тоже пойдут на дорожные работы.

Кроме того, на прошлой неделе было принято решение о присвоение Невельскому району звания «Край партизанской славы». За это тоже полагается областной грант, который тоже будет направлен на развитие района. На что именно он пойдет предстоит решать депутатам, историкам и общественникам.

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