Строительство новой инфекционной больницы в Пскове ведется в три смены

Строительство новой инфекционной больницы в Пскове и ее филиала в Великих Луках ведется в три смены. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, об этом доложил вице-губернатор Василий Осипов на очередном рабочем совещании губернатора Михаила Ведерникова с представителями министерства обороны РФ, региональными специалистами.

По результатам геодезических и инженерных изысканий решено, что в Пскове новая инфекционная больница разместится на улице Доставалова, в Великих Луках — на Октябрьском проспекте. На обеих строительных площадках начались активные работы, в первую очередь, по подготовке основания. В Пскове на площадке работают свыше 200 специалистов и 40 единиц техники, в Великих Луках — около 70 человек и 20 единиц техники. Продолжается активное взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями в части ускорения работы по подготовке к техническому присоединению к инженерным сетям.

Вера Емельянова проинформировала, в настоящее время готовятся документы по медицинскому учреждению, в том числе прорабатывается Устав организации, которые позволят в дальнейшем пройти государственную регистрацию учреждения. Медико-техническое задание уже согласовано, подписана и проектная документация.

Глава региона особое внимание обратил на оперативность и слаженность работы коллег из Минобороны РФ. «Все вопросы решаются за считанные часы, а не дни. Нам тоже надо работать в том же темпе», - отметил Михаил Ведерников.

Напомним, строительство новых медицинских учреждений в регионе ведется по поручению Президента РФ Владимира Путина. Ранее с этим предложением к Главе государства обратился Губернатор Михаил Ведерников