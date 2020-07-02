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Общество

В Псковской области инвалиды и участники войны смогут бесплатно ездить в общественном транспорте

2 июля 2020 года, 16:34

С 1 июля инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также псковичи, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» могут бесплатно ездить в автобусах городского и пригородного сообщения на территории Псковской области. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, ввести эту меру поддержки предложил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании рабочей группы по вопросу проведения в регионе Года памяти и славы.

Также с 1 июля возобновляется продажа льготных проездных на общественный транспорт. Это стало возможным благодаря снятию в регионе части ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.

Вместе с тем, в общественном транспорте жители региона обязаны продолжать соблюдать масочный и перчаточный режим.

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