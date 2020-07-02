Директор Псково-Изборского музея-заповедника намерен решить вопрос с появлением моста в устье Псковы

Директор Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Александр Голышев намерен решить вопрос с появлением моста между Высокой и Плоской башнями в устье реки Псковы. Как сообщает Псковское агентство информации, об этом сообщил директор музея сообщил журналистам.

По его словам, мост позволит сделать непрерывными экскурсионные маршруты, которые захватят Власьевскую башню, северную башню псковского Кремля – Кутекрому, Плоскую и Высокую башни. Такие маршруты уже разработаны.

Директор музея также добавил, что из-за пандемии коронавируса была приостановлена передача музею отреставрированных объектов.