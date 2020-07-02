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Культура

Псково-Изборский объединенный музей заповедник начинает работу и приглашает на экскурсии по новым маршрутам

2 июля 2020 года, 15:54

Псково-Изборский объединенный музей заповедник начинает работу и приглашает на экскурсии по новым маршрутам. Как сообщили «Псковской правде» в музее, в связи с улучшением эпидемиологической обстановки все объекты показа открыты для посетителей.

Музей приглашает псковичей и гостей города на следующие экскурсии:

- экскурсия «Башни Псковского Кремля» с посещением Власьевской башни, башни Кутекрома и отреставрированной Плоской башни;

- экскурсия «Псков – город на двух реках» с посещением нового объекта – отреставрированной Высокой башни;

- экскурсия по боевым ходам и башням комплекса «Варлаамовский угол» с посещением Высокой и Варлаамовской башен;

- интерактивная культурно-образовательная программа в отреставрированных палатах Постникова "В гости к профессору Мешкову" (Мешок 2). Программа для родителей с детьми.

Экскурсии в экспозициях (группа не более 5 человек) и на открытом пространстве (группа не более 10 человек) проводятся с соблюдением масочного режима и социальной дистанции 1,5 м.

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