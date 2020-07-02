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Общество

Председатель Псковского избиркома поблагодарил коллег за работу: За семь дней нет ни одной жалобы

2 июля 2020 года, 15:25

«За семь дней работы у нас нет ни одной жалобы. И это говорит о многом», - об этом сообщил председатель избирательной комиссии Псковской области на заседании избиркома по итогам общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. 

Председатель избирательной комиссии поблагодарил сотрудников участковых избирательных комиссий — тех, «кто не отказался работать в такой ситуации ,в жаркую погоду, семь дней». Также он поблагодарил территориальные избирательные комиссии, которые организовали процесс работы в районах. По его словам, им пришлось решать в том числе вопросы санитарной безопасности на участках. «Эта работа не свойственная для избирательной системы. Но мы это сделали», - отметил председатель облизбиркома

Кроме того, он поблагодарил аппарат и членов Избирательной комиссии Псковской области, за то, что сделали все вовремя. «Иногда поручения приходили по смс, а документы приходили через два дня. Но к моменту голосования все было готово. И все документы поступали вовремя в избирательные комиссии», - подчеркнул Игорь Сопов.

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