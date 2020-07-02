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Экономика

В Псковской области выросли показатели кассового исполнения нацпроектов

2 июля 2020 года, 14:17

В Псковской области улучшились показатели по уровню кассового исполнения по большинству национальных проектов. Как сообщает Псковское агентство информации, об этом рассказал губернатор Михаил Ведерников во время совещания по нацпроектам 2 июля

По его словам, кассовое исполнение по нацпроекту «Культура» перевыполнено на 36 %, по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – на 22 %, по нацпроекту «Экология» – на 1 %.

Полностью выполнен нацпроект «Международная кооперация и экспорт», а по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» кассовое исполнение составило 87 %.

Также глава региона отметил, что антилидерами стали нацпроекты «Образование» с отставанием от графика на 60 %, «Здравоохранение» - с отставанием на на 49 %, «Жильё и городская среда» (на 17 %) и «Демография» (на 7 %).

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