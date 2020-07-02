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Культура

Труппу Псковского театра драмы пополнили новые актеры

2 июля 2020 года, 13:17

Труппу Псковского театра драмы пополнили новые актеры. Как сообщает пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области, традиционное собрание в преддверии сезона закончилось представлением новых коллег.

Как отметили в пресс-службе, в псковскую труппу влилось достойное пополнение: артисты из новосибирского театра «Красный факел». Это лауреат премии «Золотая маска» Линда Ахметзянова (актриса получила эту награду за роль Ирины в спектакле «Три сестры» Тимофея Кулябина) и Георгий Болонев.

Кроме того, труппу пополнит Анатолий Кузьмин, прежде много лет служивший в Минусинском драматическом театре.

«Итак, наша команда в полном составе, полна сил и вдохновения. Приступаем к работе и очень надеемся на скорую встречу со зрителями», – отметил художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев.

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