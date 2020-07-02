Псковская область занимает второе место среди регионов СЗФО по одобрению поправок в Конституцию, сообщает ЦИК.

Согласно предварительным данным, за поправки в Конституцию проголосовали 78,69% избирателей. Против внесения изменения проголосовали 20,59%.

В результате Псковская область заняла второе место среди регионов СЗФО, уступив Ленобласти, где за поправки проголосовали 79,38%, против 19,80%. Третье место занимает Санкт-Петербург, где за поправки проголосовали 77,66%, против – 21,64%. Четвертое место – Калининградская область (за – 72,15%, против – 27,02%), пятую строчку заняла Новгородская область (за – 71,44%, против – 27,51%).