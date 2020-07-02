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Общество

В Псковской области требуются сотрудники на службу в ОМОН

2 июля 2020 года, 12:34

Управление Росгвардии по Псковской области приглашает на службу в ОМОН. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, требуются сотрудники на должности командира отделения оперативного взвода, полицейского (бойца), полицейского (водителя), врача медицинской части требуются сотрудники.

Требования: возраст до 35 лет, не судимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.

Граждане, принятые на службу, пользуются социальными гарантиями, бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством.

Более подробную информацию можно узнать по телефонам: (8112) 62-05-69, (8112) 66-61-12.

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