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Культура

Актеры Псковского театра драмы приступили к репетициям

2 июля 2020 года, 11:58

Актеры Псковского театра драмы вернулись из отпуска и приступают к репетициям, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Запрет проведения массовых мероприятий, согласно указу губернатора Псковской области, продлен до 19 июля, поэтому дата открытия театра для публики еще неизвестна. Но в преддверии сезона по сложившейся традиции в прошло общее собрание, на котором художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев озвучил творческие задачи, стоящие перед труппой.

В ближайшее время театр продолжит репетиции спектакля «Дни Победы» по пьесе Ксении Степанычевой, который будет выпускать режиссер Вера Попова. «Планируем, что предпремьеру спектакля сыграем прямо на улице. На пешеходной части улицы Пушкина установим сцену. Это будет где-то 26-27 июля, в дни города», – объявил худрук.

С июля также начнутся репетиции нового спектакля «Академия смеха» по комедии японского автора Коки Митани в постановке Дмитрия Месхиева. В спектакле будут заняты Евгений Терских, Александр Овчаренко и Надежда Чепайкина. «Ну и, разумеется, вернемся к нашей мартовской премьере на большой сцене “Село Степанчиково и его обитатели”, спектаклю Петра Шерешевского, который из-за пандемии мы не смогли показать зрителям. Вот такие три премьеры должны у нас выйти в ближайшее время», – заключил Дмитрий Месхиев

Также худрук рассказал, что осенью будет пополнен новыми спектаклями детский репертуар театра. К постановке планируются спектакль режиссера Александры Ловянниковой по сказкам Анастасии Момот и музыкальный спектакль «Муфта, Полботинка и Моховая Борода» по книгам эстонского писателя Эно Рауда от режиссера Сергея Илларионова.

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