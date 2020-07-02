Инструментальная группа ансамбля «Сказ» стала лауреатом международного конкурса «Dilly Melody»

По его словам, группа приняла участие в Международном конкурсе инструментального творчества «Dilly Melody». «Мы стали Лауреатами 1-й степени и получили «Специальный приз» как лучший инструментальный ансамбль», - рассказал Константин Абабков.

Ансамбль «Сказ» был создан весной 1977 году. В ансамбле работают творческие и талантливые музыканты. В 1980 году ансамблю было присвоено почетное звание «Народный самодеятельный коллектив». Ансамбль принимает участие в многочисленных гастролях, концертах и конкурсах, зарубежных поездках, его выступления дарят хорошее настроение своим слушателям. География гастрольных выступлений ансамбля обширна: Москва, Санкт-Петербург, Новгород, города Белоруссии и стран Балтии. В копилке наград ансамбля «СКАЗ» - дипломы Лауреатов таких конкурсов и фестивалей, как: «Красная гвоздика», «Витебская весна», участие в фестивалях Ганзейских городов.