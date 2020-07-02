В микрорайоне Любятово были приведены в порядок территории возле магазинов

По итогам выезда главы города в микрорайоне Любятово были приведены в порядок территории, прилегающих к торговым точкам, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Контрольное управление администрации города Пскова посетило микрорайон повторно и осмотрела прилегающие территории у магазинов торговых сетей «Магнит», «Пятерочка» и киоска «Мельница», на которых была произведена уборка и покос травы. Также проводятся подготовительные работы по укладке тротуарной плитки у киоска. Плитку планируется уложить в течение двух недель. Возле магазина «Вимос» уже оборудована парковка для машин, засыпаны щебнем ямы. Кроме того, возле других магазинов и ларьков установлены урны и оборудованы подходные пути.

В пресс-службе напомнили, что 10 июня в ходе выезда в Любятово главы города Елены Полонской были выявлены несоответствия по содержанию прилегающих к магазинам территорий: не оборудованы подходные пути, контейнерные площадки, не установлены урны, не скошена трава, а также не учтены требования по маломобильным группам.