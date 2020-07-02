Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В микрорайоне Любятово были приведены в порядок территории возле магазинов

2 июля 2020 года, 11:16

По итогам выезда главы города в микрорайоне Любятово были приведены в порядок территории, прилегающих к торговым точкам, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Контрольное управление администрации города Пскова посетило микрорайон повторно и осмотрела прилегающие территории у магазинов торговых сетей «Магнит», «Пятерочка» и киоска «Мельница», на которых была произведена уборка и покос травы. Также проводятся подготовительные работы по укладке тротуарной плитки у киоска. Плитку планируется уложить в течение двух недель. Возле магазина «Вимос» уже оборудована парковка для машин, засыпаны щебнем ямы. Кроме того, возле других магазинов и ларьков установлены урны и оборудованы подходные пути.

В пресс-службе напомнили, что 10 июня в ходе выезда в Любятово главы города Елены Полонской были выявлены несоответствия по содержанию прилегающих к магазинам территорий: не оборудованы подходные пути, контейнерные площадки, не установлены урны, не скошена трава, а также не учтены требования по маломобильным группам.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Труппу Псковского театра драмы пополнили новые актеры
Псковская область занимает второе место среди регионов СЗФО по одобрению поправок в Конституцию
В Псковской области требуются сотрудники на службу в ОМОН
Актеры Псковского театра драмы приступили к репетициям
Инструментальная группа ансамбля «Сказ» стала лауреатом международного конкурса «Dilly Melody»
Митрополит Псковский и Порховский Тихон отмечает день рождения
В Порховском районе водитель сбил девушку на пешеходном переходе
За сутки в Псковской области зарегистрировано 57 новых случаев заболевания коронавирусом
Более 56% жителей Псковской области приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ

Комментарии

Авторизация
No comments
Большие планы

Общество / Образование
2 июля 13:25

Большие планы

Как за четыре года построить двенадцать новых школ

В тренде

Общество
2 июля 10:56

В тренде

Все псковские школы уже в скором времени получат доступ в Сеть
Как справиться с бессонницей?

Общество / Здоровье
1 июля 18:37

Как справиться с бессонницей?

Что делать, если не можешь заснуть