Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Митрополит Псковский и Порховский Тихон отмечает день рождения

2 июля 2020 года, 10:23

2 июля день рождения отмечает митрополит Псковский и Порховский, священноархимандрит и игумен Псково-Печерского монастыря Тихон (Шевкунов). Ему исполнилось 62 года.

Митрополит Тихон родился Москве в семье служащих. В 1982 году окончил сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии по специальности «Литературная работа». В том же году поступил в Псково-Печерский монастырь трудником, затем послушником. В 1993 году назначен настоятелем московского подворья Псково-Печерского монастыря, которое расположилось в стенах бывшего Сретенского монастыря.

В 1995 г. возведен в сан игумена и назначен наместником Сретенского ставропигиального мужского монастыря. В 1999 г. назначен ректором Сретенского высшего православного монастырского училища, преобразованного в дальнейшем в Сретенскую духовную семинарию.

В 2010 году включен в состав Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству, с 22 марта 2011 года — член Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви. 29 февраля 2012 года Святейший Патриарх Кирилл совершил чин поставления архимандрита Тихона во игумена Сретенского монастыря и вручил ему игуменский посох.

Решением Священного Синода от 2016 года назначен председателем Патриаршего совета по культуре. В 2018 году назначен Преосвященным Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии, с сохранением должности председателя Патриаршего совета по культуре. 14 июля 2018 года назначен священноархимандритом и игуменом Успенского Псково-Печерского монастыря и священноархимандритом Благовещенского Никандровского монастыря.

Митрополит Тихон известен и как автор книги «Несвятые святые и другие рассказы» (2011), сборника реальных историй из жизни Псково-Печерского монастыря. Он также является главным редактором сайта Православие.ru.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Труппу Псковского театра драмы пополнили новые актеры
Псковская область занимает второе место среди регионов СЗФО по одобрению поправок в Конституцию
В Псковской области требуются сотрудники на службу в ОМОН
Актеры Псковского театра драмы приступили к репетициям
Инструментальная группа ансамбля «Сказ» стала лауреатом международного конкурса «Dilly Melody»
В микрорайоне Любятово были приведены в порядок территории возле магазинов
В Порховском районе водитель сбил девушку на пешеходном переходе
За сутки в Псковской области зарегистрировано 57 новых случаев заболевания коронавирусом
Более 56% жителей Псковской области приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ

Комментарии

Авторизация
No comments
Большие планы

Общество / Образование
2 июля 13:25

Большие планы

Как за четыре года построить двенадцать новых школ

В тренде

Общество
2 июля 10:56

В тренде

Все псковские школы уже в скором времени получат доступ в Сеть
Как справиться с бессонницей?

Общество / Здоровье
1 июля 18:37

Как справиться с бессонницей?

Что делать, если не можешь заснуть