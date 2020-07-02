За сутки в Псковской области зарегистрировано 57 новых случаев заболевания коронавирусом

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом — 2935. Выздоровело 1065 человек (+12), скончалось — 23 (+1). На данный момент проведено исследований – 45820 (503).
Статистика заболеваемости коронавирусом по районам следующая:
Псков – 875, Великие Луки – 586, Бежаницкий район - 16, Великолукский район – 162, Гдовский район – 62, Дедовичский район – 38, Дновский район - 91, Красногородский район – 8, Куньинский район –25, Локнянский район - 8, Невельский район - 106, Новоржевский район – 19, Новосокольнический район - 57, Опочецкий район – 33, Островский район – 221, Палкинский район - 28, Печорский район – 38, Плюсский район – 87, Порховский район - 130, Псковский район – 243, Пустошкинский район – 6, Пушкиногорский район - 8, Пыталовский район – 13, Себежский район – 19, Стругокрасненский район – 40, Усвятский район - 16.