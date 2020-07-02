Михаил Ведерников о голосовании по поправкам в Конституцию: Это был исторический момент

«В Псковской области закрылись избирательные участки в рамках голосования по поправкам в Конституцию России. Это был исторический момент, который обязательно войдёт в учебники истории», – написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на свойе странице в соцсети Instagram.

«Особенно приятно, что общими усилиями удалось провести голосование в соответствии со всеми требованиями противовирусной безопасности, без нарушений и жалоб, честно и прозрачно», – подчеркнул глава региона.

Он еще раз поблагодарил всех, кто внёс свой вклад в результат: членов избирательных комиссий, наблюдателей, Волонтеров Конституции, медиков, сотрудников полиции, государственных и муниципальных органов власти, МЧС, Роспотребнадзор.

По словам Михаила Ведерникова, каждый второй избиратель Псковской области пришёл заявить о своей позиции по самому важному государственному вопросу за последние десятилетия. «Повторю слова президента России: мы проголосовали за страну, в которой хотим жить. Спасибо всем, кто проявил неравнодушие! Мы вместе!» – резюмировал глава региона.