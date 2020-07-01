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Политика

Михаил Ведерников надеется, что явка в Псковской области составит 55%

1 июля 2020 года, 21:17

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников надеется, что итоговая явка на голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Псковской области составит 55%. Как сообщает корреспондент «Псковской правды», об этом он заявил на брифинге в информационном центре облизбиркома.

Михаил Ведерников надеется, что явка в Псковской области составит 55%

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Глава региона подчеркнул, что с момента начала голосования в избирательные комиссии не поступило ни одной жалобы. По его словам, это говорит о том, что имел место открытый, честный и прозрачный процесс волеизъявления.

Губернатор поблагодарил всех жителей области, принявшим участие в голосовании, а также сказал отдельные слова благодарности Волонтерам Конституции, членами избиркомов и наблюдателям.

Он добавил, что члены избиркомов получат специальную «ковидную выплату», хотя все требования безопасности в ходе голосования были соблюдены.

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