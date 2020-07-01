Неравнодушные псковичи спасли съедаемого опарышами раненого кота Спартака. Как сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на «Зоозащиту», на лечение животного было собрано 100 тысяч рублей.

Кот с обширной раной весь день провел под палящим солнцем. Как рассказали в «Зоозащите», рана была доведена опарышами до некроза. «Личинок вытаскивали ещё даже сегодня утром. Анализы говорят о сильнейшем воспалительном процессе, сильном обезвоживании. Нам пришлось оставить Спартака ещё на сутки на стационаре», - сообщили в организации.

После операции коту предстоит долгое восстановление. Зоозащитники благодарят «всех, кто не остался равнодушным к горю несчастного кота-подростка». «В течение нескольких часов постоянно шли пожертвования для лечения, операции, послеоперационного выхаживания. Средства поступают до сих пор!» – добавили зоозащитники.

В настоящее время состояние питомца стабильное, ест самостоятельно. Вечером кот переезжает в зооприют «Лесопилка».