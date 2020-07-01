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Общество

Неравнодушные псковичи спасли съедаемого опарышами раненого кота

1 июля 2020 года, 20:51

Неравнодушные псковичи спасли съедаемого опарышами раненого кота Спартака. Как сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на «Зоозащиту», на лечение животного было собрано 100 тысяч рублей.


Неравнодушные псковичи спасли съедаемого опарышами раненого кота

Фото ПАИ

Кот с обширной раной весь день провел под палящим солнцем. Как рассказали в «Зоозащите», рана была доведена опарышами до некроза. «Личинок вытаскивали ещё даже сегодня утром. Анализы говорят о сильнейшем воспалительном процессе, сильном обезвоживании. Нам пришлось оставить Спартака ещё на сутки на стационаре», - сообщили в организации.


Неравнодушные псковичи спасли съедаемого опарышами раненого кота

Фото ПАИ

После операции коту предстоит долгое восстановление. Зоозащитники благодарят «всех, кто не остался равнодушным к горю несчастного кота-подростка». «В течение нескольких часов постоянно шли пожертвования для лечения, операции, послеоперационного выхаживания. Средства поступают до сих пор!» – добавили зоозащитники.

В настоящее время состояние питомца стабильное, ест самостоятельно. Вечером кот переезжает в зооприют «Лесопилка».

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