Игорь Сопов: Выборы прошли легитимно

«Ни одной жалобы за все время голосования в избирательные комиссии не поступило. Выборы прошли легитимно», - заявил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, подводя итоги всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ, которое завершилось в регионе в 20:00 1 июля.