Игорь Сопов: Выборы прошли легитимно

«Ни одной жалобы за все время голосования в избирательные комиссии не поступило. Выборы прошли легитимно», - заявил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, подводя итоги всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ, которое завершилось в регионе в 20:00 1 июля.
Игорь Сопов пояснил, что в настоящее время на избирательных участках остались только избиркомов, наблюдатели и правоохранители. Сейчас они приступили к подсчёту бюллетеней.
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По словам председателя облизбиркома, предварительные результаты будут известны в районе полуночи. А 2 июля не позднее 17:00 состоится подписание итоговых протоколов голосования.