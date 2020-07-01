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Политика

Игорь Сопов: Выборы прошли легитимно

1 июля 2020 года, 20:35

«Ни одной жалобы за все время голосования в избирательные комиссии не поступило. Выборы прошли легитимно», - заявил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, подводя итоги всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ, которое завершилось в регионе в 20:00 1 июля.

Игорь Сопов: Выборы прошли легитимно

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Игорь Сопов пояснил, что в настоящее время на избирательных участках остались только избиркомов, наблюдатели и правоохранители. Сейчас они приступили к подсчёту бюллетеней.

По словам председателя облизбиркома, предварительные результаты будут известны в районе полуночи. А 2 июля не позднее 17:00 состоится подписание итоговых протоколов голосования. 

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