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Культура

Псковичей приглашают принять участие в археологической экспедиции РАН в Усвятском районе

1 июля 2020 года, 20:10

Псковичей приглашают принять участие в Двинско-Волховской экспедиция Института истории материальной культуры РАН, сообщили в группе «Поселение Горожане» в соцсети «ВКонтакте».

Раскопки будут проходить в Усвятах с 1 августа по 30 сентября. «Главным объектом изучения по-прежнему остается древнерусский город Усвят в Усвятском районе Псковской области. В планах экспедиции также раскопки фортификационных сооружений на одном из раннеславянских городищ», - сообщают организаторы.

Исследования ведутся по гранту Российского фонда фундаментальных исследований «Усвят: древнерусский город на Новгородско-Полоцком пограничье» (2019 – 2021 гг). Бессменным руководителем экспедиции является к.и.н. научный сотрудник ИИМК РАН Иван Еремеев.

Основной состав экспедиции будет размещаться в палаточном лагере. По мере формулировки властями санитарно-эпидемиологических и административных требований быт и работа экспедиции могут быть скорректированы.

На работу принимаются люди с высшим (или неоконченным высшим) образованием. Опыт работы в археологии желателен, но не обязателен. «С нашей стороны - налаженный быт и создание максимально комфортных условий работы, с Вашей - желание и трудолюбие», - отмечают организаторы.

Подробности — в группе «Поселение Горожане»>>>

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