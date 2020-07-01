Александр Козловский о голосовании по Конституции: Проделан большой путь

Единороссами проделан большой путь по разъяснению сути поправок в Конституцию РФ, в результате чего на избирательные участки пришло большое количество людей. Как сообщает корреспондент «Псковской правды» из информационного центра облизбиркома, об этом заявил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.