Александр Козловский о голосовании по Конституции: Проделан большой путь

Единороссами проделан большой путь по разъяснению сути поправок в Конституцию РФ, в результате чего на избирательные участки пришло большое количество людей. Как сообщает корреспондент «Псковской правды» из информационного центра облизбиркома, об этом заявил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.
Парламентарий отметил, что поправки в Конституцию России поддерживаются населением. «На сегодняшний день видим достаточно успешное голосование», – заявил он. Александр Козловский подчеркнул, что формат голосования отличается от других кампаний в связи с коронавирусом.
Фото Псковского агентства информации
По данным на 18:00 явка в Псковской области составила 53,06%. Голосование завершится в 20:00.