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Политика

Явка на конституционном голосовании в Псковской области превысила 53%

1 июля 2020 года, 19:53

53,06% избирателей Псковской области (278586 из 525076) приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ по данным на 18:00 1 июля. Об этом сообщил секретарь Избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук, передает корреспондент «Псковской правды» из информационного центра облизбиркома.

Явка на конституционном голосовании в Псковской области превысила 53%

Фото Псковского агентства информации
Лидером по явке является Стругокрасненский район: там проголосовали 83,73% избирателей. На втором месте Куньинский район (70,87%), на третьем - Невельский район (69,93%). В Пскове голосование приняли участие 41,1% избирателей, в Великих Луках — 40,67%.

Голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня и продлится до 20:00 1 июля. В Псковской области работают 615 избирательных участков.

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