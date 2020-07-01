Явка на конституционном голосовании в Псковской области превысила 53%

53,06% избирателей Псковской области (278586 из 525076) приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ по данным на 18:00 1 июля. Об этом сообщил секретарь Избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук, передает корреспондент «Псковской правды» из информационного центра облизбиркома.