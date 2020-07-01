Облизбирком: Была попытка дестабилизировать работу участковой избирательной комиссии в Великих Луках

В Великих Луках зафиксирована «попытка дестабилизировать работу участковой избирательной комиссии», сообщил секретарь Избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук, передает корреспондент «Псковской правды» из информационного центра облизбиркома.

По его словам, «есть вещи, связанные с попыткой нарушить работу избирательной комиссии, придать этой работе некую суматошность». «Но все вопросы решены, комиссия работает в прежнем режиме. Нарушения действующего законодательства не выявлено», - пояснил секретарь избиркома.

«Идет разбирательство», - резюмировал Сергей Ковальчук.