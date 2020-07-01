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Политика

Александр Котов: Задача обеспечить безопасность граждан на голосовании успешно решена

1 июля 2020 года, 15:23

«Голосование проходит в неординарных условиях эпидемии. И главной задачей было обеспечить безопасность граждан – тех, кто будет голосовать. Я считаю, что эта задача успешно решена», – заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Спикер регионального парламента подчеркнул, что процесс голосования в Псковской области, который происходит в «неординарных условиях», организован чётко, сообщает корреспондент «Псковской правды» из информационного центра облизбиркома.

Александр Котов добавил, что средств индивидуальной защиты достаточно и для членов избирательных комиссий, и для граждан.

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