Александр Котов: Задача обеспечить безопасность граждан на голосовании успешно решена

«Голосование проходит в неординарных условиях эпидемии. И главной задачей было обеспечить безопасность граждан – тех, кто будет голосовать. Я считаю, что эта задача успешно решена», – заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Спикер регионального парламента подчеркнул, что процесс голосования в Псковской области, который происходит в «неординарных условиях», организован чётко, сообщает корреспондент «Псковской правды» из информационного центра облизбиркома.

Александр Котов добавил, что средств индивидуальной защиты достаточно и для членов избирательных комиссий, и для граждан.