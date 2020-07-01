Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика

Александр Братчиков: Псковичи поддерживают поправки и придут на участки

1 июля 2020 года, 15:16

«Я общался с жителями Пскова, и могу сказать, что большинство жителей поддерживают поправки и придут на участки», - заявил глава администрации Пскова Александр Братчиков. Об этом корреспондент «Псковской правды» сообщает из информационного центра Избирательной комиссии Псковской области.

Сити-менеджер добавил, что он сам и члены его семьи уже проголосовали. «Важно, что это было безопасно, и риска заразиться коронавирусом не возникает», - подчеркнул он. «Я всех призываю проголосовать, чтобы выразить своё мнение», - резюмировал Александр Братчиков.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Явка на конституционном голосовании в Псковской области превысила 53%
Облизбирком: Была попытка дестабилизировать работу участковой избирательной комиссии в Великих Луках
Александр Котов: Задача обеспечить безопасность граждан на голосовании успешно решена
Новая информация о явке в Псковской области появится в 15:30
За минувшие сутки в Псковской области зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусом
«Голос» не нашел нарушений на голосовании по поправкам в Конституцию в Пскове
Михаил Ведерников поднялся на пять строчек в рейтинге упоминаемости губернаторов
Марина Борисенкова: Люди с инвалидностью получили дополнительные возможности для участия в голосовании
Пскович предложил создать мемориал в память о медиках-героях

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Поправки в Конституцию
1 июля в России пройдет голосование по внесению поправок в Конституцию 1993 года.
Бесконтактные выборы (инфографика)

Политика / Выборы
19 июня 09:05

Бесконтактные выборы (инфографика)

Как проголосовать по поправкам в Конституцию
Поправка на партийность

Политика / Партии
15 июня 13:07

Поправка на партийность

Представители основных политических сил озвучили свою позицию по изменениям в Конституцию РФ

Спасти профсоюз

Политика
5 июня 09:00

Спасти профсоюз

Многолетняя борьба внутри облсовпрофа и вокруг него подходит к развязке