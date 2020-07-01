Александр Братчиков: Псковичи поддерживают поправки и придут на участки

«Я общался с жителями Пскова, и могу сказать, что большинство жителей поддерживают поправки и придут на участки», - заявил глава администрации Пскова Александр Братчиков. Об этом корреспондент «Псковской правды» сообщает из информационного центра Избирательной комиссии Псковской области.

Сити-менеджер добавил, что он сам и члены его семьи уже проголосовали. «Важно, что это было безопасно, и риска заразиться коронавирусом не возникает», - подчеркнул он. «Я всех призываю проголосовать, чтобы выразить своё мнение», - резюмировал Александр Братчиков.