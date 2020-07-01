Новая информация о явке в Псковской области появится в 15:30

Новые данные о явке на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию России в Псковской области появятся в 15:30, сообщает корреспондент «Псковской правды» из информационного центра избирательной комиссии региона.
Новые данные о явке на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию России в Псковской области появятся в 15:30, сообщает корреспондент «Псковской правды» из информационного центра избирательной комиссии региона.
Рекордсменом по явке в Псковской области является Стругокрасненский район, здесь проголосовали более 78% избирателей.
По данным наблюдателей в Псковской области общероссийское голосование проходит без нарушений.