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Общество

За минувшие сутки в Псковской области зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусом

1 июля 2020 года, 14:48

За минувшие сутки в Псковской области зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает официальный телеграм-канал «COVI-19. Псковская область».

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом — 2878. Выздоровело 1053 пациентов, скончалось — 22. На данный момент проведено 45317 исследований на коронавирус.

Статистика заболеваемости CОVID-19 по районам следующая: Псков – 855 , Великие Луки – 579, Бежаницкий район — 16, Великолукский район – 161, Гдовский район – 61, Дедовичский район – 37, Дновский район — 90, Красногородский район – 8, Куньинский район –25, Локнянский район — 8, Невельский район — 105, Новоржевский район – 19, Новосокольнический район — 57, Опочецкий район – 33,

Островский район – 213, Палкинский район — 27, Печорский район – 38, Плюсский район – 87, Порховский район — 128, Псковский район – 238, Пустошкинский район – 6, Пушкиногорский район — 6, Пыталовский район – 13, Себежский район – 18, Струго-Красненский район – 34, Усвятский район — 16.

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