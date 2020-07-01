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Политика

«Голос» не нашел нарушений на голосовании по поправкам в Конституцию в Пскове

1 июля 2020 года, 14:45

Наблюдатели общероссийского общественного движения «Голос» не зафиксировали нарушений в ходе голосования по поправкам в Конституцию РФ в Пскове. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на регионального координатора «Голоса» Владимира Жилинского.

По его словам, члены движения контролируют соответствие голосования российскому и международному законодательству и работают по всему городу. «На данный момент серьезных нарушений мы не видим», - заявил Владимир Жилинский.

По словам активиста, «Голос» сфокусирует внимание на подсчете голосов, однако не ожидает нарушений и здесь.

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