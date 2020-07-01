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Общество

Пскович предложил создать мемориал в память о медиках-героях

1 июля 2020 года, 14:20

Псковский общественник Иван Васильев предложил увековечить память «медиков-героев нашего времени». Свою идею пскович озвучил на сайте губернатора.

«С марта 2020 года, когда в Псковской области(и России в целом) началась активная борьба с новой коронавирусной инфекцией covid 19, в нашем регионе медицинские работники (младший медицинский персонал, медицинские сестры, фельдшера и врачи) находятся на передовой данной борьбы. Сегодня медицинские работники - это настоящие герои нашего времени, те кто не струсил, не побежал писать увольнительную, не забился в «угол», а остался на своем рабочем месте-все они герои, на которых стоит Россия», - отметил Иван Васильев.

Пскович также напомнил, что «новая коронавирусная инфекция covid 19  уже унесла (и продолжает уносить) человеческие жизни героев-медиков». «В Псковской области не один, и не два медицинских работника к сожалению погибли от корнавируса covid 19, и это  невосполнимая потеря для региона», - отметил он.

Поэтому Иван Васильев просит «в память о героях в белых халатах» создать «мемориал вечной памяти тех медиков региона, кто умер, чтобы мы могли жить». Также пскович попросил «поддержать семьи медицинских работников, кто  пережил невосполнимую человеческую потерю, посредством  установления в отношении близких родственников медицинских работников погибших от новой корнавирусной инфекции covid 19  ежемесячных денежных доплат в размере не ниже 30 тысяч рублей».

«Полагаю , каждый медицинский работник, работающий в государственном ЛПУ обязан знать, что его труд ценен для государства,  его жизнь - бесценна, и если случится беда, то государство протянет руку помощи его семье», - отметил он.

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