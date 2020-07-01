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Политика

Марина Борисенкова: Люди с инвалидностью получили дополнительные возможности для участия в голосовании

1 июля 2020 года, 14:20

Люди с инвалидностью получили дополнительные возможности для участия во всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Об этом заявила депутат областного Собрания, председатель регионального отделения Всероссийского общества инвалидов Марина Борисенкова, сообщает корреспондент «Псковской правды».

«Люди с инвалидностью чаще всего ответственно относятся к возможности выполнить свой гражданский долг. В этом году несмотря на коронавирус появились дополнительные возможности для того, чтобы отдать свой голос», - пояснила она.

По словам общественницы, можно было проголосовать не выходя из дома, отдать голос на придомовых территориях. «Очень удобно, что можно проголосовать не по месту жительства, а по мету пребывания», - добавила Марина Борисенкова.

По ее словам, также люди с инвалидностью оценили возможность обратиться в избирательные комиссии, получить поддержку и консультацию.

В результате, по словам председателя реготделения Всероссийского общества инвалидов, «люди не остались равнодушными». 

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