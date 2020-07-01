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Общество

В Псковской области на участках для голосования по поправкам в Конституцию соблюдены все меры безопасности

1 июля 2020 года, 13:32

На участках для голосования по поправкам в Конституцию в Псковской области обеспечиваются все меры безопасности, сообщает официальный телеграм-канал «COVID. Псковская область».

В частности, на участках приняты следующие меры:

- все члены избирательных комиссий протестированы на COVID-19

- при входе голосующим измеряют температуру бесконтактным термометром. На каждого есть бесплатные маски, перчатки, антисептики и одноразовые ручки

- на участках соблюдается социальная дистанция, по возможности разводятся потоки входящих и выходящих голосующих

С 25 июня по 1 июля в нашем регионе, как и во всей стране, проходит Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. При соблюдении всех мер безопасности участие в голосовании безопаснее чем, например, поход в магазин

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