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Политика

Елена Полонская приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию

1 июля 2020 года, 13:14

Глава города Пскова Елена Полонская приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля. Как сообщает «Псковское агентство информации», она проголосовала на участке своего избирательного округа. 

«Всей семьей выполнили гражданский долг, пришли и проголосовали, - отметила Елена Полонская. – Я поддержала жителей своего округа и отдала вместе с ними долг».

Глава города напомнила, что в послании президента чётко обозначена позиция и вектор направления поддержки молодых семей, семей с первенцем и меры поддержки школьников.

По ее словам, все партийцы муниципального образования город Псков активно участвуют в выборах. «Члены первичных отделений поддержали поправки к Конституции», - отметила Полонская.

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