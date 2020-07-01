Глава города Пскова Елена Полонская приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля. Как сообщает «Псковское агентство информации», она проголосовала на участке своего избирательного округа.

«Всей семьей выполнили гражданский долг, пришли и проголосовали, - отметила Елена Полонская. – Я поддержала жителей своего округа и отдала вместе с ними долг».

Глава города напомнила, что в послании президента чётко обозначена позиция и вектор направления поддержки молодых семей, семей с первенцем и меры поддержки школьников.

По ее словам, все партийцы муниципального образования город Псков активно участвуют в выборах. «Члены первичных отделений поддержали поправки к Конституции», - отметила Полонская.