Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика

Явка на 12 часов на голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Псковской области составила 47,11 процентов

1 июля 2020 года, 12:45

На 12.00 1 июля в Псковской области приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ 247 484 человека — 47,11% от числа зарегистрированных в регионе избирателей. Как передает корреспондент «Псковской правды», об этом сообщил секретарь избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук.

По его словам, участковые комиссии работают профессионально, грамотно. «Письменных обращений о нарушениях, связанных с реализацией права участников голосования проголосовать, не имеется. Возможно, это связано и с тем, что помимо профессиональной работы участковых избирательных комиссий, наблюдение за голосованием осуществляют 2700 наблюдателей, которые находятся в участковых избирательных комиссиях», - отметил Сергей Ковальчук

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Александр Братчиков: Псковичи поддерживают поправки и придут на участки
Новая информация о явке в Псковской области появится в 15:30
За минувшие сутки в Псковской области зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусом
«Голос» не нашел нарушений на голосовании по поправкам в Конституцию в Пскове
Михаил Ведерников поднялся на пять строчек в рейтинге упоминаемости губернаторов
Марина Борисенкова: Люди с инвалидностью получили дополнительные возможности для участия в голосовании
Пскович предложил создать мемориал в память о медиках-героях
В Псковской области на участках для голосования по поправкам в Конституцию соблюдены все меры безопасности
Елена Полонская приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию

Комментарии

Авторизация
No comments
Бесконтактные выборы (инфографика)

Политика / Выборы
19 июня 09:05

Бесконтактные выборы (инфографика)

Как проголосовать по поправкам в Конституцию
Поправка на партийность

Политика / Партии
15 июня 13:07

Поправка на партийность

Представители основных политических сил озвучили свою позицию по изменениям в Конституцию РФ

Спасти профсоюз

Политика
5 июня 09:00

Спасти профсоюз

Многолетняя борьба внутри облсовпрофа и вокруг него подходит к развязке