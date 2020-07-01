Явка на 12 часов на голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Псковской области составила 47,11 процентов

На 12.00 1 июля в Псковской области приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ 247 484 человека — 47,11% от числа зарегистрированных в регионе избирателей. Как передает корреспондент «Псковской правды», об этом сообщил секретарь избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук.

По его словам, участковые комиссии работают профессионально, грамотно. «Письменных обращений о нарушениях, связанных с реализацией права участников голосования проголосовать, не имеется. Возможно, это связано и с тем, что помимо профессиональной работы участковых избирательных комиссий, наблюдение за голосованием осуществляют 2700 наблюдателей, которые находятся в участковых избирательных комиссиях», - отметил Сергей Ковальчук