Псковичи смогут отслеживать зачисление платежей за газ в режиме онлайн

1 июля «Газпром межрегионгаз» ввел в эксплуатацию обновленную систему биллинга в Пскове, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе «Газпром межрегионгаз», теперь физические абоненты имеют возможность отслеживать зачисление платежей в режиме онлайн. Кроме того, усовершенствованы личные кабинеты и приложения для основных мобильных платформ. Реализована интеграция с внешними ресурсами, прежде всего государственными.

Модернизированная система снимает технические ограничения в части работы с большими объемами данных, дает возможность быстро развивать и дорабатывать систему с учетом новых функциональных или законодательных потребностей. Все базы данных компании будут объединены, что позволит исключить дублирование некоторых функций и возможные неточности при формировании счетов.

В текущем году проект будет реализован еще в четырех регионах присутствия ООО «Газпром межрегионгаз»: Великом Новгороде, Самаре, Владимире и Ярославле.

«Сегодня важнейшей составляющей в функционировании единого механизма Группы «Газпром межрегионгаз» является работа с потребителями. И, безусловно, наше новое технологическое решение – яркое подтверждение этого. Система построена на современных веб-технологиях в первую очередь для удобства и комфорта наших абонентов. Вскоре за биллингом мы реализуем принцип Единого окна, упростив и сделав взаимоотношения с клиентами максимально прозрачными. Причем, как с физическими, так и с юридическими лицами, – рассказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.