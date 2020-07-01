Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика

Псковичи смогут отслеживать зачисление платежей за газ в режиме онлайн

1 июля 2020 года, 12:11

1 июля «Газпром межрегионгаз» ввел в эксплуатацию обновленную систему биллинга в Пскове, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе «Газпром межрегионгаз», теперь физические абоненты имеют возможность отслеживать зачисление платежей в режиме онлайн. Кроме того, усовершенствованы личные кабинеты и приложения для основных мобильных платформ. Реализована интеграция с внешними ресурсами, прежде всего государственными.

Модернизированная система снимает технические ограничения в части работы с большими объемами данных, дает возможность быстро развивать и дорабатывать систему с учетом новых функциональных или законодательных потребностей. Все базы данных компании будут объединены, что позволит исключить дублирование некоторых функций и возможные неточности при формировании счетов.

В текущем году проект будет реализован еще в четырех регионах присутствия ООО «Газпром межрегионгаз»: Великом Новгороде, Самаре, Владимире и Ярославле.

«Сегодня важнейшей составляющей в функционировании единого механизма Группы «Газпром межрегионгаз» является работа с потребителями. И, безусловно, наше новое технологическое решение – яркое подтверждение этого. Система построена на современных веб-технологиях в первую очередь для удобства и комфорта наших абонентов. Вскоре за биллингом мы реализуем принцип Единого окна, упростив и сделав взаимоотношения с клиентами максимально прозрачными. Причем, как с физическими, так и с юридическими лицами, – рассказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Александр Братчиков: Псковичи поддерживают поправки и придут на участки
Новая информация о явке в Псковской области появится в 15:30
За минувшие сутки в Псковской области зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусом
«Голос» не нашел нарушений на голосовании по поправкам в Конституцию в Пскове
Михаил Ведерников поднялся на пять строчек в рейтинге упоминаемости губернаторов
Марина Борисенкова: Люди с инвалидностью получили дополнительные возможности для участия в голосовании
Пскович предложил создать мемориал в память о медиках-героях
В Псковской области на участках для голосования по поправкам в Конституцию соблюдены все меры безопасности
Елена Полонская приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию

Комментарии

Авторизация
No comments
Нужный магазин

Экономика / Я – социальный предприниматель
30 июня 14:37

Нужный магазин

Псковский предприниматель помогает пациентам со стомой вернуться к полноценной жизни
Псковичей опять посчитали

Экономика / Потребитель (Товары и цены)
17 июня 15:51

Псковичей опять посчитали

На этот раз в котлетах и пюре
Сегодня школьник - завтра предприниматель

Экономика / Я – социальный предприниматель
3 июня 10:59

Сегодня школьник - завтра предприниматель

Ученики псковской гимназии создают успешные бизнес-проекты