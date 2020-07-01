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Происшествия

40 тысяч рублей лишилась жительница Пушкинских Гор во время телефонного разговора

1 июля 2020 года, 12:02

40 тысяч рублей лишилась жительница Пушкинских Гор после телефонного разговора с мошенником, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД по Псковской области.

29 июня 48-летней женщине позвонил неизвестный мужчина, который представился специалистом одного из банков. Под предлогом предотвращения незаконной транзакции денежных средств обманным путем завладел с банковской карты женщины деньгами в сумме около 40 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Отметим, что за последние дни факты дистанционного мошенничества зарегистрированы также в Пскове и Острове. В этой связи полиция напоминает жителям региона о необходимости строгого соблюдения мер предосторожности при общении с незнакомцами в Интернете или по телефону.

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