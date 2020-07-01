Глава Пскова: Жители города активно подключились к голосованию

Псковичи активно подключились к голосованию по поправкам в Конституцию РФ 1 июля. Об этом сообщила глава Пскова Елена Полонская.

«В 9 утра мы производили объезд избирательных участков и видели, что люди активно идут, идут целыми семьями», - цитирует Елену Полонскую «Псковское агентство информации»

Глава Пскова также заявила о соблюдении максимальных мер предосторожности на всех участках. «Везде выдаются маски, перчатки, одноразовые ручки. Созданы все условия для безопасного голосования», - подчеркнула она.