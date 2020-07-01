Владимир Путин принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ

Президент России Владимир Путин принял участие во всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, сообщает «Российская газета».

Владимир Путин приехал на свой избирательный участок 2151 в здание президиума РАН на юго-западе столицы, взял бюллетень, сделал отметку и опустил в избирательную урну.

Ранее, в преддверии основного дня голосования по вопросу о внесении поправок в конституцию, президент РФ выступил с обращением к россиянам. Он призвал проголосовать каждого и отметил, что поправки будут приняты, только если их поддержат граждане. По словам Путина, предлагаемые изменения позволят закрепить в основном законе главные ценности российского народа.