Сергей Ковальчук: Жалоб на нарушение порядка голосования не поступало

«По информации ТИК, жалоб на нарушение порядка голосования не поступало. Все вопросы и обращения рассматриваются в рабочем порядке», - заявил секретарь Избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук. Об этом корреспондент «Псковской правды» сообщает из информационного центра облизбиркома.

По данным избиркома, на 10:00 1 июля в Псковской области приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ 234 724 человека — 46,68% от числа зарегистрированных в регионе избирателей.

Самый высокий процент явки — 78,36% - в Стругокрасненском районе. На втором месте Куньинский район (66,56%), на на третьем — Невельский (65,71%).

Голосование по поправкам началось ещё 25 июня и будет продолжаться до 20:00 1 июля. Всего в Псковской области работают 615 избирательных участков. В списки избирателей в регионе внесены 525 тысяч 183 человека.