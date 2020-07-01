Четыре ДТП с участием подростков произошло в июне на дорогах Псковской области

В июне этого года на дорогах Псковской области произошло 4 дорожно-транспортных происшествия с участием подростков до 18 лет, сообщили «Псковской правде» в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

В ДТП четверо несовершеннолетних пострадали и один подросток погиб.

В частности, 29 июня около 18 часов в деревне Монино Великолукского района 13-летний водитель не справился с управлением своего скутера и совершил наезд на стоявший автомобиль. В результате телесные повреждения получил 17-летний пассажир скутера.

В связи с этим Госавтоинспекция обращается к родителям с просьбой контролировать местонахождение детей, не разрешать им управлять мототранспортом до достижения 16 лет и без водительского удостоверения. Также полицейские советуют подросткам не ездить на мотоциклах и скутерах в качестве пассажира.